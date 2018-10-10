Эксперты выяснили, сколько дней россияне хотят отдыхать на Новый год

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Опрос более 2 000 туристов показал, что оптимальный срок для отдыха в период новогодних праздников – одна неделя, сообщает Biletix.

Более половины респондентов (53,2%) сказали, что для новогоднего отдыха им достаточно семи дней. Четверти туристам (24,7%) хотелось бы отдыхать две недели, а 15,8% отметили, что достаточно будет и пары дней.

Большинство туристов (17,2%), как показал опрос, готовы потратить на новогодние каникулы до 30 000 рублей на члена семьи, 6,3% опрошенных — 5 000 рублей на человека. К расходам в 100 000 рублей и более готовы лишь 2,9% респондентов.

62,4% туристов хотели бы встретить приближающийся Новый год за границей. Вдвое меньше, 29,9% респондентов, отметили, что желают провести праздник в России.

Больше всего российские туристы мечтают встретить Новый год в Чехии (16,4%), Италии (14,1%), Германии (13,3%), Франции (9,3%) и в Тайланде (8,5%). В пределах России самые желанные регионы для новогодней поездки – Сочи (25,9%), Москва (24,5%), Крым (14%), Санкт-Петербург (13,8%) и Калининград (8,4%).