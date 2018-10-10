Гостиницы Хургады проверят на качество услуг и санитарию

КАИР, 10 окт — РИА Новости. Министерство туризма и здравоохранения Египта вместе с крупной международной консалтинговой компанией, специализирующейся на туризме и гостиничном бизнесе, проверят качество услуг и соблюдение санитарных норм в гостиницах курортного города Хургада на Красном море, сообщило египетское агентство МЕНА.

"Планируется, что эта компания совместно с инспекторами министерства туризма и здравоохранения проверит все гостиницы и курортные объекты Хургады, чтобы выяснить, как можно повысить уровень санитарии и безопасности", — указывает агентство.

Особое внимание будет уделено сотрудникам, которые контактируют с продуктами питания и напитками.

Проверка затронет систему хранения продуктов питания, систему водоснабжения, инструктаж персонала в вопросах личной гигиены, чистоту в бассейнах, а также в местах проживания персонала, использование препаратов для борьбы с насекомыми.

По данным агентства, проверка станет первым шагом на пути реструктуризации гостиничного бизнеса в Египте, чтобы привести уровень сервиса в соответствие с наилучшими туристическими направлениями в мире.