МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму не располагает данными о российских туристах, которые могли оказаться в зоне наводнения на испанском острове Майорка, сообщили РИА Новости в Ростуризме.

Число погибших в результате наводнения на Майорке (Балеарские острова), вызванного проливными дождями, возросло до шести человек. Ранее сообщалось о пяти погибших. Среди них – двое граждан Великобритании, а также бывший мэр испанского муниципалитета Арта. Кроме того, девять человек пропали без вести. Для ликвидации последствий стихии направлены дополнительные силы военного подразделения по чрезвычайным ситуациям, в том числе кинологи c собаками и вертолеты.

"Мы находимся на связи с ситуационно-кризисным центром МЧС РФ и следим за ситуацией на острове Майорка. Пока сведений о российских туристах, которые могли оказаться в зоне стихийного бедствия, к нам не поступало. Не было также звонков от россиян с жалобами на неудобства, причиненные наводнением", — рассказали в ведомстве.