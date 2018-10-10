CМИ: турист из России покончил с собой в Таиланде из-за зубной боли

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российский турист, найденный повешенным в своей квартире в Джомтьене, скорее всего покончил с собой из-за зубной боли, сообщает Pattaya One News.

Полицейских вызвали дочь и друзья 46-летнего туриста, которые сломали дверь и обнаружили тело в квартире на втором этаже жилого дома в одном из районов Паттайи.

Стало известно, что мужчина приехал в Таиланд с дочерью и друзьями на отдых пять месяцев назад. Он остался один в квартире, и ничто не говорило, что он собирается покончить с собой. Вместе с тем, близкие знали, что он страдал от ужасной зубной боли, с которой безрезультатно боролся.