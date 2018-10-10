ERV: туристам Danko компенсации будут выплачены в полном объеме

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Страховая компания ERV приступила к выплатам возмещения туристам компании Danko. Туристы получат свои средства в полном объеме, сообщае АТОР.

Напомним, что туроператор Danko (ООО "ДАНКО Трэвел Компани") сообщил о прекращении деятельности 7 сентября 2018 года. Компания была застрахована в ERV ("ЕРВ Туристическое Страхование") на 50 миллионов рублей.

Прием заявлений от туристов Danko велся с 10 сентября по 8 октября 2018 года. За это время страховщику поступило 456 документально подтвержденных заявлений на выплату страхового возмещения в отношении 923 клиентов ООО "ДАНКО Трэвел Компани". Общая сумма требований туристов составила более 47 миллионов рублей

Страховая компания осуществляет выплаты со вторника, 9 октября. Туристы получают компенсации в полном объеме.