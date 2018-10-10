В Кроноцком заповеднике в объектив попал калан-"фотомодель"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Фото и видео калана, который позировал на камеру, опубликовали сотрудники Кроноцкого заповедника в официальных аккаунтах заказника в соцсетях.

Поясняется, что во время патрулирования прибрежной полосы Кроноцкого лимана сотрудники службы охраны заповедных территорий встретили очаровательного молодого калана.

"Он спокойно отдыхал на песке и был совсем не прочь покрасоваться на камеру", — пишут сотрудники заповедника.

После фотосессии зверь отправился в свою родную стихию – в воду.

"А это вообще законно, быть таким милым", — удивляются пользователи в комментариях к фото и видео.