В Англии дружелюбный тюлень пытался поплавать на байдарке

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. В Южном Корнулолле (Великобритания) тюлень пытался влезть в байдарку к туристу, сообщает CGTN.

На кадрах видно, что животное почти добилось успеха в попытках забраться в байдарку прежде, чем мужчина мягко оттолкнул его веслом.

Как заявил герой видео, "тюлень подплывал к каждому из членов их группы по очереди, но именно к нему захотел забраться на колени".