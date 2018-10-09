Составлен рейтинг самых дешевых туров на Новый год

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Составлен рейтинг самых дешевых стран, где российские туристы могут провести новогодние каникулы, сообщает OneTwoTrip.
Сервис выяснил, на какую сумму стоит ориентироваться путешественникам, которые планируют встретить Новый год за границей.
Для этого аналитики сначала изучили минимальную стоимость пакетных туров для двоих по всем доступным направлениям с вылетом из Москвы 29 декабря и возвращением 5 января, а затем цену самостоятельного отдыха по 50 наиболее популярным в зимнее время направлениям.
Стоимость последних складывалась из минимальной цены перелета для двоих в эти же даты и стоимости проживания в гостинице с собственной ванной комнатой (хостелы, апартаменты и другие средства размещения не рассматривались).
Самым дешевым способом встретить Новый год за границей на текущий момент оказались туры в Болгарию. За недельную поездку в эту страну с захватом новогодней ночи за двоих придется заплатить как минимум 32400 рублей. Второе место в рейтинге заняли самостоятельные поездки в Ригу — 48690 рублей. Третье — самостоятельные поездки в Польшу — 49400 рублей.
Также в рейтинг самых доступных новогодних направлений вошли типично летние страны — Турция, Кипр и Греция. Причем слетать в Турцию и на Кипр из Москвы самостоятельно пока получается дешевле, чем купить организованный тур.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.