Составлен рейтинг самых дешевых туров на Новый год

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Составлен рейтинг самых дешевых стран, где российские туристы могут провести новогодние каникулы, сообщает OneTwoTrip.

Сервис выяснил, на какую сумму стоит ориентироваться путешественникам, которые планируют встретить Новый год за границей.

Для этого аналитики сначала изучили минимальную стоимость пакетных туров для двоих по всем доступным направлениям с вылетом из Москвы 29 декабря и возвращением 5 января, а затем цену самостоятельного отдыха по 50 наиболее популярным в зимнее время направлениям.

Стоимость последних складывалась из минимальной цены перелета для двоих в эти же даты и стоимости проживания в гостинице с собственной ванной комнатой (хостелы, апартаменты и другие средства размещения не рассматривались).

Самым дешевым способом встретить Новый год за границей на текущий момент оказались туры в Болгарию. За недельную поездку в эту страну с захватом новогодней ночи за двоих придется заплатить как минимум 32400 рублей. Второе место в рейтинге заняли самостоятельные поездки в Ригу — 48690 рублей. Третье — самостоятельные поездки в Польшу — 49400 рублей.

Также в рейтинг самых доступных новогодних направлений вошли типично летние страны — Турция, Кипр и Греция. Причем слетать в Турцию и на Кипр из Москвы самостоятельно пока получается дешевле, чем купить организованный тур.