В Мадриде еда в вендинговых автоматах станет полезнее

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Власти Мадрида собираются регулировать ассортимент вендинговых автоматов, сообщает "Евро Пульс".

Предполагается, что 30% в них будут отводиться под полезные закуски: питьевые йогурты, орехи, готовые к употреблению фрукты и овощи

Кроме того, в Мадриде планируется установить в общественных местах фонтанчики с питьевой водой и запретить барам заманивать посетителей бесплатным алкоголем. Предполагается, что все это поможет мадридцам следить за своим здоровьем и бороться с лишним весом.

По данным недавнего исследования, больше трети жителей столицы были недовольны своим весом.