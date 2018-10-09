Горнолыжные курорты России поборются за "альпийских" туристов в ноябре

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Ряд экспертов полагает, что экономическая ситуация может помочь российским курортам заполучить некоторую часть "выездных" горнолыжников, сообщает АТОР.
Туроператоры ожидают пика бронирований горнолыжных туров по России не раньше ноября или даже начала декабря.
Сейчас в запросах лидирует средний ценовой сегмент – наибольшей популярностью пользуются отели и апартаменты не выше двух-трех звезд с хорошим сервисом. К слову, именно на них отельеры сохранили цены на уровне прошлого года. Однако не исключено, что из-за нестабильности валютных курсов этот горнолыжный сезон на российских курортах будет лучше, чем прежний.
Продажи зимних горнолыжных курортов в России стартовали еще в начале осени, но считать это полноценным ранним бронированием, аналогичным тому, что есть на выездных направлениях, довольно сложно. Дело в том, что большинство туроператоров не заключают какие-либо договоры с отелями и формируют свое предложение, исходя из открытых цен, то есть достаточно поздно.
Скачки курса национальной валюты обнадеживают компании, которые рассчитывают перетянуть наиболее состоятельный сегмент туристов на отечественные горнолыжные курорты – прежде всего, конечно, в Красную Поляну.
Так, по уверению представителей одного из крупных туроператоров, подобная ситуация складывалась и в прошлом году, когда отечественные горнолыжные курорты оказались в приоритете благодаря оптимальному соотношению "цена – качество". В итоге сезон 2017–2018 показал рост в 75% в Краснодарском крае по сравнению с аналогичным периодом 2016–2017 годов.
Впрочем, пока динамика бронирования европейских горнолыжных курортов не демонстрирует резкого снижения. В случае финансовых затруднений туристы скорее предпочтут Болгарию и Андорру другим направлениям, говорят эксперты.
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