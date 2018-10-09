В Крыму предложили поощрять иностранных туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства и постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов предложил разработать программу по поощрению иностранного туризма.

"Сейчас все условия созданы, есть хорошие объекты по въезду в Крым — и мост и аэропорт", — сказал Мурадов на заседании крымского правительства.

Кроме того, по его словам, в республике созданы все условия для привлечения иностранных инвесторов.

"Пришла пора разработать реальную инвестиционную программу развития инфраструктуры туризма с привлечением иностранных инвестиций, так как внимание иностранных инвесторов к этой теме возрастает", — отметил чиновник.

Также сегодня глава госсовета республики Владимир Константинов сообщил, что в южной части полуострова могут построить новый курорт. По его словам, проект собираются обсудить на выездном заседании в Ялте.

"Будет представлен очень интересный проект по возможности развития горнолыжного туризма в районе горы Чатыр-Даг. Проект не новый, он давно курсирует в крымском сообществе, может быть подошло время к его реализации", — сказал Константинов на заседании правительства.

По его словам, становится экономически выгодно инвестировать в туристическую отрасль в Крыму.

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