Эксперты выяснили, сколько стоит тур на теплое море в конце октября

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. В рейтинге недорогих зимних пляжных направлений сменился аутсайдер – туры на Мальдивы перестали быть самым дорогим видом отдыха, сообщает АТОР.

Первое место рейтинга туров с вылетом 31 октября на десять дней занимает Индия (Гоа). Такая поездка обойдется в 61 120 рублей на двоих. На втором месте – ОАЭ (67 300 рублей), на третьем – Шри-Ланка (73 355 рублей). Замыкают пятерку Таиланд (75 775 рублей) и Вьетнам (93 600 рублей).

Также в десятку входят Индонезия (Бали) (97 737 рублей), Иордания (99 800 рублей), Мексика (107 227 рублей), Израиль (109 800 рублей) и Доминикана (123 500 рублей).

Замыкают рейтинг Мальдивы (126 213 рублей), китайский остров Хайнань (127 200 рублей) и Куба (191 334 рублей).