На ноябрьские праздники Прага обогнала по популярности российские столицы

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Самым востребованным городом у россиян для путешествий в первую неделю ноября стала Прага. Гостиницы в чешской столице они бронировали чаще всего, сообщает Ostrovok.ru.
Сервис бронирования отелей провел исследование туристических планов россиян на период с 1 по 7 ноября. Лидер спроса – Прага — в прошлом году занимала лишь пятое место по количеству бронирований.
Второе место в списке занял Санкт-Петербург, на третьей строчке расположилась Москва. Две столицы и в прошлом году пользовались популярностью у российских путешественников.
Однако фавориты россиян меняются: Вильнюс и Амстердам, в которых российские туристы активно бронировали размещения годом ранее, теперь не вошли в двадцатку востребованных направлений. Новичком в рейтинге стала Ялта, занявшая сразу седьмое место.
"Опираясь на данные о фактически прожитых бронированиях с 1 по 7 ноября 2017 года, можно сделать вывод, что ближе к предполагаемым датам поездки рейтинг изменится в пользу безвизовых и внутренних направлений, — говорит директор по маркетингу сервиса Наталья Радченкова. — Так, например, в прошлом году Стамбул занял четвертое место по количеству прожитых бронирований в первую неделю ноября и стал самым востребованным городом зарубежья, а Дубай оказался на 18 месте, хотя в рейтинг востребованных направлений, рассчитываемый в конце сентября 2017 года, оба города не попали".
Средняя длительность планируемых путешествий составляет 2,7 дня.
Средняя стоимость бронирования в период с 1 по 7 ноября за год выросла на 30%. Причина — ослабление рубля по отношению к доллару и евро.
За рубежом забронировать гостиницу категории 3* дешевле всего в Риге (2 739 рублей за ночь), Гданьске (3 259 рублей), Варшаве (3 403 рубля), Праге (3 501 рубль) и Вене (3 871 рубль).
Дороже всего обойдется ночь в гостинице 3* в Хельсинки (8 588 рублей), Париже (7 812 рублей), Лондоне (7 039 рублей), Барселоне (6 773 рубля). Ночь в Риме будет стоить почти 6 тысяч рублей (5 890 рублей).
Среди российских городов самыми доступными по цене оказались гостиницы категории 3* в Сочи (1 873 рубля). Несколько дороже можно забронировать отель в Санкт-Петербурге (2 570 рублей). Больше трех тысяч рублей за ночь будет стоить гостиница в Казани (3 308 рублей), Ялте (3 421 рубль). Дороже всего в данной категории обойдется ночь в Москве (3 769 рублей).
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