В Сочи впервые пройдет фестиваль вина и сыра

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. В Сочи на площади Северного Мола 12 и 13 октября пройдет фестиваль вина и сыра, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Гостей праздника научат готовить итальянский сыр Примо Сале, а также расскажут о культуре потребления вина.

Кроме того, с 11 по 13 октября на площади будут открыты выставки "Гостинично-ресторанный Олимп" и продуктов питания ExpoFood. Там представят продукцию 80-ти компаний из 23 регионов России.

В завершении фестиваля запланированы церемония награждения победителей народного конкурса "Чемпион Вкуса – 2018".