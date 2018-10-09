Турист из Австралии не спросил, что такое массаж "Красный дракон" и пожалел

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Австралийский турист Мэтью Райсон, отдыхая на Бали с женой и дочерью, решил сделать массаж "Красного дракона", но не спросил, что он собой представляет. В результате на его спине остались ужасные красные отметины, сообщает Daily Mail Australia.

Канди, жена Мэтью, рассказала, что они решили сделать массаж и вызвали специалиста к себе в номер. Когда тот спросил, "вытащить ли ему из тела красного дракона", туристы постеснялись переспросить что это значит и согласились.

Массажист использовал монетку, которой рассекал кожу на спине, а также заверил, что завтра и проступит "красный дракон". Действительно, на следующий день спина Мэтью от шеи до копчика покрылась красными отметинами, а боль, мучившая мужчину до массажа, прошла.