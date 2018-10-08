Катар примет 300 тысяч туристов на круизных судах в год проведения мундиаля

ДОХА, 8 окт — РИА Новости. Катар рассчитывает к 2022 году — моменту проведения чемпионата мира по футболу — более чем вдвое увеличить число туристов, посещающих страну на круизных кораблях, — до 300 тысяч, сообщил исполняющий обязанности главы управления по туризму Катара Хасан Абдеррахман аль-Ибрагим.
"Одно из наших больших достижений в туризме за последнее время — появление в Катаре круизных кораблей. Ожидается, что в этом году Катар посетят 140 тысяч любителей круизов, в следующем году — 200 тысяч, а к 2022 году их число достигнет 300 тысяч", — отметил аль-Ибрагим.
По его словам, к 2023 году туризм должен стать одним из пяти секторов экономики, которые помогут стране диверсифицировать доходы. Глава управления по туризму указал, что Катар становится все более популярным направлением туризма среди граждан России, Германии, Индии и Китая.
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