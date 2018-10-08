МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Отправляясь в поездку, 61% опрошенных путешественников боятся опоздать на самолет, сообщает OneTwoTrip. Сервис провел опрос среди пользователей.

Отвечая на вопрос "Беспокоит ли вас мысль о возможном опоздании на рейс?", 29% респондентов выбрали ответ "Однозначно да", 32% отметили "Скорее да". Путешественников, которых эта мысль абсолютно не беспокоит, оказалось всего 9%.

Главной причиной опозданий авиапассажиры считают поздний выезд из дома, когда времени на дорогу оказывается мало вне зависимости от дорожной ситуации, — так ответили 46% респондентов. 36% считают, что могут опоздать на рейс из-за пробок, 8% назвали главной причиной опозданий очереди в аэропортах.

Интересно, что при ответственном отношении к прибытию в аэропорт (подавляющее большинство пассажиров стараются приезжать не менее, чем за полтора часа до вылета), многие не знают, как поступить, если неприятная ситуация все же произошла. 47% ответили, что представляют порядок действий при опоздании на рейс только в общих чертах. 41% совсем не знают, как себя вести в подобной ситуации. И только 13% пассажиров заявили о том, что точно знают, что делать в случае опоздания на самолет.