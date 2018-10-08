МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Число туристов, которые пострадают в ситуации с компанией "РоссТур", может превысить 10 тысяч человек, а сумма задолженности туроператорам может оказаться больше 200 миллионов рублей, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Ранее гендиректор "РоссТур" Александр Недополз сообщил РИА Новости, что не собирается закрывать компанию.
"Учитывая размеры "РоссТура", он пропускал через себя ежегодно не менее 100 тысяч туристов. Из них на май-октябрь обычно приходится не менее 70% всего объема, или примерно по 10 тысяч туров в месяц. Глубина оплаты в турагентствах в среднем больше двух недель, соответственно, минимум за пять тысяч туристов, и деньги эти на руках "РоссТура", так как оплата шла накануне вылета. При средней стоимости одной путевки в 700 долларов, общая сумма за пять тысяч (путевок) составит 3,5 миллиона долларов или 230 миллионов рублей", — сказала Тюрина.
При этом она не исключает, что речь идет и о гораздо больших суммах, так как, по оценкам некоторых экспертов, "РоссТуру" было по силам обслуживать ежегодно не 100 тысяч туристов, а вдвое больше.
У компании "РоссТур" оформлены фингарантии в ERV на сумму 150 миллионов рублей – по 50 миллионов рублей на три юридических лица "РоссТура": ООО "РоссТур", ООО "Туроператор РТ-Центр" и ООО "Туроператор Р-Тур".
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