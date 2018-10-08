РСТ: остановка операторской деятельности не исправит ситуацию с "РоссТур"

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Остановка туроператорской деятельности не исправит ситуацию, в которую попали клиенты "РоссТура", так как основные объемы деятельности компании в последнее время приходились на партнерство с турагентами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
По словам Тюриной, глава "РоссаТура" Александр Недополз уже заявлял, что готов объявить об остановке туроператорской деятельности, но продолжить агентскую. По его словам, финансовых гарантий компании в размере 150 миллионов рублей хватит для компенсаций за отмененные туры всем туристам.
"На самом деле остановка туроператорской деятельности вряд ли спасет ситуацию – механизм фингарантий все равно нельзя будет задействовать для всех пострадавших туристов "РоссТура", потому что если "РоссТур" и вел в последнее время туроператорскую деятельность, то это минимум по сравнению с агентской, — сказала собеседник агентства.
По словам Ирины Тюриной, подавляющее большинство проданных туров – это продукт других туроператоров. "Соответственно, после объявления "РоссТура" об остановке туроператорской деятельности страховая компания будет тщательно анализировать каждый пакет документов, поданных на компенсацию стоимости несостоявшихся туров. И выплаты будут производиться только по тем турам, которые страховщик определит как туроператорский продукт", — добавила эксперт.
Руководитель страховой компании ERV Юлия Алчеева подтвердила РИА Новости, что у них "РоссТур" страховал только туроператорскую деятельность для индивидуальных туристов, но не агентскую. Она так же уточнила, что страхования агентской деятельности вообще не существует.
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