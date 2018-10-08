Ростуризм дает консультации пострадавшим от ситуации с "РоссТуром"

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму принимает жалобы от туристических агентств, которые пользовались посредническими услугами компании "РоссТур" и дает консультации заинтересованным юридическим лицам, сообщил РИА Новости представитель Ростуризма.

Ранее пять крупных туроператоров — "Пегас Туристик", "Корал Тревел", "Интурист", "Анекс тур" и "Санмар" — уведомили своих турагентов о приостановке сотрудничества с компанией "РоссТур".

На своем сайте "РоссТур" позиционирует себя как одну "из самых известных и авторитетных компаний на туристическом рынке России, которая включает в себя более 700 офисов продаж в 220 городах России".

"В Ростуризм сейчас регулярно поступают звонки от туристических агентств, которые оказались задействованы в ситуации с компанией "РоссТур". Мы даем им консультации. Кроме того, ведомство дополнительно запросило у "РоссТур" сведения о количестве туристов, суммах задолженности перед туристами, а также информацию о предпринимаемых компанией мерах в интересах туристов", — пояснили в Ростуризме.

В пятницу в Ростуризме прошла рабочая встреча, посвященная вопросам, связанным с временным приостановлением компанией "РоссТур" сотрудничества с рядом туроператоров. В мероприятии принимали участие генеральный директор компании "РоссТур" Александр Недополз, представители туроператоров "Анекс тур", "Корал тревел", "Санмар", "Интурист", "Пегас туристик", страховой компании ERV и Общественного совета при Ростуризме.

Федеральное агентство по туризму обратило внимание компании "РоссТур" и других сторон на недопущение нарушения прав и законных интересов туристов. Ростуризм напомнил о том, что финансовый спор между хозяйствующими субъектами не должен отражаться на потребителях туристских услуг, которым, безусловно, должны быть в полном объеме оказаны оплаченные ими услуги, а все разногласия должны быть урегулированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.