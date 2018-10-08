Эксперты выяснили, куда выгодно слетать в октябре

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Список направлений, наиболее сильно упавших в цене в октябре 2018 года по сравнению с октябрем прошлого года, открывает маршрут Москва — Калининград. В этом месяце авиабилет туда-обратно в среднем обойдется на четверть дешевле, сообщает Туту.ру.

На втором месте рейс из Москвы в Краснодар (-11% за год), а на третьем — Санкт-Петербург — Краснодар (-10%).

Лидеры роста цен — маршруты Москва — Симферополь (+11%, рост с 8 147 до 9 078 рублей), Санкт-Петербург — Сочи (+9%, рост с 12 104 до 13 220 рублей) и Москва — Санкт-Петербург (+6%, рост с 5 443 до 5 750 рублей).

Что касается полетов заграницу, то первые три места занимают перелеты из столицы России в Берлин, Ригу и Рим. Средний чек на авиабилеты в эти города снизился на четверть. Кроме того, среди подешевевших направлений есть вылеты из Петербурга в Ларнаку и из Москвы в Барселону.

Больше всего цены выросли на перелеты из Москвы в Вену (+25%, рост с 15 238 до 19 102 рублей), Мюнхен (+15%, рост с 14 922 до 17 170 рублей) и в Ларнаку (авиабилеты подорожали на 11%, с 20 293 до 22 536 рублей).

Авиабилеты в страны ближнего зарубежья за год в среднем подорожали на 16% (с 14 930 до 17 377 рублей), в страны дальнего зарубежья — на 5% (с 27 435 до 28 874). Цены на перелеты по России и в Европу практически не изменились.