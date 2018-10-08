В Приморье туристы спасли уссурийскую лису после нападения собак

ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Туристы в Приморье спасли уссурийскую лису (ее еще называют енотовидной собакой), на которую напали собаки. Сейчас зверь поправляется в зоопарке "Садгород" во Владивостоке, сообщается в аккаунте учреждения в Instagram.

"Привезли ее люди, нашли возле дороги раненую. Они были на море рядом с поселком Перевозное и там увидели картину: собаки безжалостно грызут енотика. Видимо, собаки вытащили его из норы. Люди вместе с хозяином базы отобрали раненое животное и решили забрать себе, чтоб вылечить и отпустить в лес. Но потом вспомнили про наш зоопарк и, оказав первую помощь, передали нам", — сообщает зоопарк.

Сотрудники рассказали, что енотовидная собака уже идет на поправку.

"Раны были сильные, но пушистика спасли", — говорится в сообщении.

Там же опубликованы фото спасенного животного и видеозаписи. Енотовидная собака хромает, но самостоятельно передвигается и ест.