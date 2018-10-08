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Платить не обязательно! 17 лайфхаков о том, как экономить в путешествии
08:0008.10.2018
(обновлено:08:12 08.10.2018)
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Девушка возле автомобиля
© Depositphotos / AllaSerebrina

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Билеты, трансфер, проживание, питание, развлечения, экскурсии — для каждого туриста это довольно весомые статьи расходов. Но все может быть по-другому. Как бесплатно пожить на Корсике в трейлере у моря, не платить за переезды между городами и зачем притворяться молодоженами или журналистами — в материале РИА Новости.

Жить бесплатно

© Depositphotos / GoodluzМолодая пара
© Depositphotos / Goodluz
Молодая пара
Девушка делает селфи
© Depositphotos / GaudiLab
Куда такая красивая одна едешь? Как девушкам путешествовать соло

"Мы с подругой абсолютно бесплатно жили на Корсике в трейлере в 15 метрах от моря у французов, которые ни слова не понимали по-английски, а мы — по-французски, — вспоминает петербурженка Елена Копа. — Это был мой самый необычный опыт путешествия с каучсерфингом".

Каучсерфинг — сервис, благодаря которому можно бесплатно или за символические деньги пожить более чем в 250 странах. Идеально подходит тем, кто хочет сэкономить.

Но не только им. "Я использую сервис, когда хочу разбавить путешествие общением с местными, для понимания, как выглядят их квартиры, что они едят, — продолжает Елена. — Это отличный способ узнать изнутри место, куда ты приезжаешь".

Опытные каучсерферы советуют формировать запрос на проживание минимум за неделю, лучше — за две-три, а также не задерживаться в одном месте дольше трех-четырех дней. Так легче найти варианты.

Без расписания и билетов

© Depositphotos / OneinchpunchДевушки в автомобиле
© Depositphotos / Oneinchpunch
Девушки в автомобиле
Дорога Лестница троллей в Норвегии
CC0 / ThoKi2025 /
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"Для меня сервисы поиска попутчиков — это способ путешествовать комфортно и быстро, — рассказывает блогер из Краснодара Мария Белосветова. — Ладно, комфортно выходит не всегда, попадаются экземпляры с рэпчиком, кавказскими мотивами и "реальные пацаны", но зато — быстро и дешево. Встречала много интересных людей — девушку из Гонконга, прилетевшую на чемпионат по футболу, фрилансера из Питера, объехавшего с этим сервисом полстраны, путешествующую по России мать-одиночку с ребенком".

При этом, по словам Марии, сервис, позволяющий найти попутчиков за цену в два, а то и в три раза ниже, чем билет на автобус, намного безопаснее автостопа.

"Главное, читайте отзывы и старайтесь выбирать водителей, которые на заднее сиденье не сажают троих", — добавляет девушка.

CC0 / Pixabay/DanielBrachlow / Собака с табличкой "Гамбург"
CC0 / Pixabay/DanielBrachlow /
Собака с табличкой "Гамбург"
Крым
© Фото : из личного архива Натальи Корневой
Автостопом по России. Как доехать со ста рублями до Владивостока

Но и у автостопа как способа сэкономить довольно много поклонников. "Поверьте, автостопом можно объехать весь мир, не оплачивая дорогу, — говорит путешественник из Москвы Артем Фейзулов. — Лично я трачусь только на общественный транспорт или на такси в городе, а между городами перемещаюсь бесплатно".

Новичкам Артем советует изучить своеобразную Википедию по автостопу, а также посмотреть видео о том, как действуют опытные путешественники.

Можно и заработать

© Depositphotos / leungchopanДевушка в ресторане
© Depositphotos / leungchopan
Девушка в ресторане

Порой экономия в путешествии заключается и в том, чтобы немного заработать. Для этого тоже есть специальные сервисы.

Тигровая акула
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"В Таиланде мне случайно удалось заработать бесплатный обед в небольшом местном кафе, — рассказывает москвичка Ирина Маркова. — Я от нечего делать предложила хозяину исправить в меню на русском языке все ошибки вроде "Гриль омара", а за это он меня накормил".

Меньше тратить

CC0 / Pixabay/Julius_Silver / Ватикан
CC0 / Pixabay/Julius_Silver /
Ватикан
Колизей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Италии туристы больше не смогут бесплатно посещать музеи по воскресеньям

"Мы с парнем гуляли по Риму и решили зайти в замок Святого Ангела, — вспоминает Екатерина Головко. — Очередь показалась нам довольно большой, но отстояв ее, мы узнали, что сегодня — первое воскресенье месяца, а значит, вход бесплатный. Так на двоих мы сэкономили тридцать евро".

Действительно, во многих европейских музеях предусмотрены бесплатные дни. Также в музеях можно экономить минимум пять-десять евро, загружая заранее аудиогиды, без которых часто трудно разобраться в культурных ценностях.

Более существенную экономию — до 100 евро на человека — обеспечит сервис, заменяющий экскурсовода. У некоторых есть функция геолокации: когда подходишь к достопримечательности, соответствующая информация воспроизводится автоматически.

Удобные даты

© Depositphotos / Syda_ProductionsДевушки у трапа самолета
© Depositphotos / Syda_Productions
Девушки у трапа самолета

"Даже небольшие путешествия я стараюсь планировать на середину недели, выбирая ранние утренние или поздние вечерние рейсы. Это позволяет купить билеты вполовину дешевле, — рассказывает Светлана Готовцева из Краснодара. — В выходные не только лететь дороже, но и на месте будет больше туристов".

Путешественники в аэропорту перед посадкой на самолет
© Depositphotos / iakovenko123
Полет не туда. Почему теряется багаж и как найти пропавший чемодан

Опытные путешественники знают, что лучший формат поездок — налегке. Они отказываются от багажа, исключая возможность потерять его по вине авиакомпании, также им не надо доплачивать при полетах на лоукостерах.

Светлана советует покупать в городах специальные туристические проездные — это экономия на общественном транспорте и билетах в музеи.

"И еще, в аэропорту берите такси не в зоне прилета, а в зоне вылета, садитесь к водителю, который только выгрузил пассажира. У них часто цена ниже", — добавляет она.

На грани фола

© Depositphotos / volare2004Полотенца в гостиничном номере
© Depositphotos / volare2004
Полотенца в гостиничном номере
Пассажир ожидает в аэропорту. Архивное фото
© Depositphotos / anyaberkut
Выезжая на отдых, россияне стали максимально экономить, заявили в АТОР

У особенно прижимистых туристов свои лайфхаки. "Путешествуя парой, сделайте вид, что у вас медовый месяц или годовщина — мы с подругой так однажды поступили, — признается студент из Новосибирска Алексей Крупнов. — В отеле вряд ли будут проверять эту информацию по паспорту, а у вас появится возможность бесплатно повысить категорию номера или получить приятный комплимент — бутылку шампанского или корзину с фруктами".

Еще вариант — представиться тревел-журналистом, занимающимся подготовкой материала.

В целях экономии не покупайте местную сим-карту и не пользуйтесь роумингом, стоимость которого порой может достигать десятков тысяч рублей. Подключайтесь к местной сети Wi-Fi в кафе или ресторане и звоните, используя функцию "аудио", которая есть в большинстве мессенджеров.

Если во время стыковки у вас есть время на то, чтобы погулять по городу, а платить за камеру хранения не хочется, можно оставить небольшую сумку в шкафчике для хранения в ближайшем супермаркете.

Автозаправки в большинстве стран — это нормальный санузел, относительно недорогие продукты и возможность позвонить. Это не только позволит сэкономить, но и выручит в непредвиденной ситуации.

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