На море прямо сейчас! Самые выгодные предложения для отдыха в октябре

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Турцию — за восемь тысяч рублей, в Тунис — за двадцать, в Индию — за тридцать. Октябрь — хорошее время для поиска горящих путевок. Цены на отдых традиционно снижаются, экономия при покупке тура может достигать 50 процентов. О самых выгодных предложениях месяца — в материале РИА Новости.

Улететь завтра

© Depositphotos / iakovenko123 Путешественники в аэропорту перед посадкой на самолет © Depositphotos / iakovenko123 Путешественники в аэропорту перед посадкой на самолет

"На первом месте по комфортности и возможности "улететь завтра" — Турция и Тунис, — говорит Екатерина Бойко, специалист отдела маркетинга крупного туроператора. — Можно выбрать туры на любое количество дней и с любым типом питания".

Кроме того, по словам старшего специалиста по связям с общественностью еще одной крупной туроператорской компании Светланы Барановой, при бронировании поездки до конца октября по многим популярным туристическим направлениям действуют различные акции и спецпредложения: скидки на размещение, дополнительные ночи в отелях и трансфер в подарок.

Турция

"Большая часть заявок на пляжный отдых в Турции в октябре приходится на регион Аланья — самый южный курорт Турции", — поясняют туроператоры. Именно там предпочитают отдыхать туристы в бархатный сезон. Кроме того, Аланья традиционно считается местом для недорогого отдыха.

Но стоит обратить внимание и на элитный Мармарис. Если в высокий сезон отдых там не всем по карману, то в октябре можно хорошо сэкономить.

Погода днем 25-30 градусов, вода — 22.

В октябре стоимость недельного тура в Турцию с авиаперелетом, трансфером и размещением в отеле начинается от 25 900 рублей на человека. Но есть и горящие предложения: в Анталье "все включено" в отеле четыре звезды по системе "Фортуна" — от восьми тысяч рублей на человека, в Кемере пять звезд — от 19 тысяч. Но такие туры нужно специально отслеживать.

Тунис

Погода в регионе Энфида, где было наводнение из-за ливней, нормализовалась. Температура — около 25 градусов, аэропорт работает в обычном режиме.

Но лучше всего осенью отправиться на самый южный курорт Туниса — остров Джерба. На данный момент температура там комфортна для полноценного пляжного отдыха. Впрочем, в октябре еще можно купаться и на других курортах страны.

Погода днем — 26 градусов, вода — 23.

Стоимость — от 23 тысяч рублей на человека, если вылетать в ближайшие дни. Можно найти и уникальные предложения — недельный тур в отель пять звезд с центром талассотерапии за 28 тысяч рублей на человека.

Средиземноморская Европа

"Тем, кто хочет продлить лето и насладиться отдыхом на пляже, мы рекомендуем курорты Средиземного моря — Кипр, Грецию, Испанию, — советует Светлана Баранова. — Высокий сезон завершен, и многие отели снижают цены на размещение. Экономия на проживании может составить до 50 процентов от стоимости в пиковые летние даты". К тому же пляжный отдых в это время года будет особенно комфортным для путешественников, не переносящих летнюю жару, добавляет она.

Самое привлекательное из этих направлений именно для пляжного отдыха — Кипр. Температура воздуха в районе 30 градусов, воды — 25 градусов.

В Греции лучше всего отправиться на острова и южное побережье. Температура и воды, и воздуха в среднем 23 градуса.

В Испании стоит выбрать Тенерифе: температура воздуха в южной части острова в октябре не опускается ниже 26 градусов, температура воды — 22 градуса.

Стоимость недельного тура на Кипр на осенние даты 2018 года с авиаперелетом, трансфером и размещением в отеле обойдется в сумму от 25 400 рублей на человека, на курорты Греции — от 28 тысяч рублей, Испании — от 34 тысяч рублей.

Высокий сезон

"Для пляжного отдыха в октябре рекомендуем обратить внимание на такие направления, как ОАЭ, Израиль, Гоа, Таиланд, Доминиканская Республика, Куба, — предлагают в турфирмах. — С середины осени в этих странах начинается высокий туристический сезон".

ОАЭ

В ОАЭ в октябре приезжает много туристов, но большое количество рейсов из России позволяет найти довольно выгодные предложения.

В это время в Эмиратах достаточно жарко: до 35 градусов днем. Температура воды — 26 градусов. Бронзовый загар гарантирован.

По данным туроператоров, стоимость тура на неделю в Объединенные Арабские Эмираты, включая авиаперелет, размещение в отеле и трансфер, начинается от 30 700 рублей. Если ловить спецпредложения, есть шанс заплатить всего 25 тысяч рублей на человека за отдых в гостинице пять звезд.

Израиль

Также для пляжного отдыха во второй половине осени можно выбрать самый теплый курорт Израиля, расположенный на побережье Красного моря, — Эйлат.

Погода и на Красном, и на Мертвом море похожа: днем — 32-33 градуса, вода — 26 градусов.

До конца октября действуют скидки на проживание до 15 процентов. Недельный отдых на побережье Красного моря в Эйлате в октябре стоит от 32 600 рублей.

Гоа, Индия

Сезон муссонов на Гоа заканчивается, и туроператоры запускают чартерные программы. Восстанавливается туристическая инфраструктура: открываются кафе, бары, начинаются шумные вечеринки.

Сейчас на Гоа довольно комфортная погода — 28-30 градусов, вода — 28 градусов.

Стоимость тура на неделю — от 26 тысяч рублей на человека.

Таиланд

В Таиланд эксперты советуют ехать в конце октября: в это время на пляжах относительно свободно, цены на туры еще не начали расти, а отели предлагают скидки. Лучше всего выбрать Пхукет или Самуи, где погода наиболее комфортна.

Температура воздуха — 30-32 градуса, воды — 27 градусов.

Стоимость туров начинается от 36 300 рублей.

Куба и Доминикана

На Кубе и в Доминикане также заканчивается сезон дождей, но еще есть вероятность попасть под сильный тропический ливень.

Бывают они не каждый день, да и некоторым туристам потоки теплой воды, льющейся с неба, даже нравятся. Кроме того, поскольку отдыхающих немного, персонал отелей крайне внимательно относится к гостям. Есть скидки. В некоторых гостиницах предлагается бесплатное проживание детей до 12 лет, повышение категории номера и питания.

Погода — 29 градусов, воды — 26-27 градусов.

Стоимость отдыха — от 50 тысяч рублей.

К наиболее дорогим для отдыха в октябре относятся экзотические направления — Мальдивы, Сейшелы, Филиппины, Маврикий. Погода там прекрасная, но придется раскошелиться. Стоимость недельного тура на человека с авиаперелетом и размещением в отеле три звезды начинается от 90 тысяч рублей.