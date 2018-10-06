В Лаосе нашли сотни древних фигурок Будды

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сотни фигурок Будды и другие реликвии, которым около двух тысяч лет, были найдены в провинции Саваннакхет при реставрации ступы Тад Инг Ханг, сообщает Vientiane Times.

Размер фигурок Будды — от восьми до десяти сантиметров. Они сделаны из золота, серебра, бронзы, дерева и других материалов. Эта удивительная находка- первое за много лет крупное археологическое открытие в Саваннакхете.

Богато украшенная ступа XVI века — Тад Инг Ханг — высотой около девяти метров. Она является местом поклонения для буддистов. По преданию в ней сохранился отпечаток позвоночника Будды.