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Осень на родине Зевса. Бархатный сезон на острове Крит
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Греческий остров Крит считается родиной Зевса и местом, где жил легендарный Минотавр. Летом 2018 года по популярности у россиян Крит обогнал Родос и Кос.

Но и осенью остров не испытывает недостатка в туристах, многих из которых привлекает цена. Отдых в это время дешевле летнего в среднем на 15%.

Из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на Крит летают регулярные рейсы. Жители других регионов добираются до острова с пересадками.

Пресноводное озеро Вулисмени в городе Агиос-Николаос
Венецианская крепость XVI века на острове Спиналонга. Залив Элунда
Женщина подметает улицу в городе Малия
Роспись Кносского дворца царя Миноса
Шторм на побережье Средиземного моря
Пальмовый пляж в заповеднике VAI на острове Крит
Развалины Кносского дворца царя Миноса
Амфоры на территории Кносского дворца
Пляж курортного города Малия
Турист фотографируется на телефон
Юноша с девушкой едут на мопеде по улице города Малия
Восход над Средиземноморским побережьем
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСогласно древнегреческому мифу, в этом озере купалась богиня Афина. Исследованием почти идеально круглого водоема занимался Жак-Ив Кусто, привлеченный непропорционально большой глубиной Вулисмени — 64 метра — по сравнению с размером (диаметр — 137 метров). Отсюда — легенды о бездонности озера.Пресноводное озеро Вулисмени в городе Агиос-Николаос
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Согласно древнегреческому мифу, в этом озере купалась богиня Афина. Исследованием почти идеально круглого водоема занимался Жак-Ив Кусто, привлеченный непропорционально большой глубиной Вулисмени — 64 метра — по сравнению с размером (диаметр — 137 метров). Отсюда — легенды о бездонности озера.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОстров, находящийся напротив деревни Элунда в восточной части Крита, в XVI веке представлял собой неприступную крепость венецианцев. В первой половине XX века здесь был лепрозорий.Венецианская крепость XVI века на острове Спиналонга. Залив Элунда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Остров, находящийся напротив деревни Элунда в восточной части Крита, в XVI веке представлял собой неприступную крепость венецианцев. В первой половине XX века здесь был лепрозорий.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМалия — городок на берегу Эгейского моря в 34 километрах от Ираклиона, в старой части которого расположены старинные храмы: церковь святого Нектария с невероятно красивыми фресками, церковь Святого Иоанна и храм Святого Димитриоса.Женщина подметает улицу в городе Малия
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Малия — городок на берегу Эгейского моря в 34 километрах от Ираклиона, в старой части которого расположены старинные храмы: церковь святого Нектария с невероятно красивыми фресками, церковь Святого Иоанна и храм Святого Димитриоса.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОдин из главных символов Крита — Кносский дворец, возведенный около 1700 года до нашей эры. На стенах помещений дворца сохранились фрески, изображающие юношей, занимающихся спортом, и девушек, прыгающих через быка.Роспись Кносского дворца царя Миноса
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Один из главных символов Крита — Кносский дворец, возведенный около 1700 года до нашей эры. На стенах помещений дворца сохранились фрески, изображающие юношей, занимающихся спортом, и девушек, прыгающих через быка.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ октябре на Крите стоит довольно теплая погода: температура воздуха редко опускается ниже 25 градусов Цельсия, воды — 23 градусов. По статистике, в октябре на острове — лишь четыре дождливых дня, а штормы довольно редки.Шторм на побережье Средиземного моря
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В октябре на Крите стоит довольно теплая погода: температура воздуха редко опускается ниже 25 градусов Цельсия, воды — 23 градусов. По статистике, в октябре на острове — лишь четыре дождливых дня, а штормы довольно редки.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНациональный парк Ваи, расположенный на востоке острова, знаменит растущими только здесь финиковыми пальмами Теофраста, а также тем, что считается одним из самых больших пальмовых лесов в Европе.Пальмовый пляж в заповеднике VAI на острове Крит
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Национальный парк Ваи, расположенный на востоке острова, знаменит растущими только здесь финиковыми пальмами Теофраста, а также тем, что считается одним из самых больших пальмовых лесов в Европе.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБольшинство туристов, покупающих сувениры на Крите, выбирают магниты и открытки с видом Кносского дворца за его исключительную красоту. Часто именно этот дворец считают тем самым лабиринтом, в котором обитало страшное существо с телом человека и головой быка — Минотавр.Развалины Кносского дворца царя Миноса
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Большинство туристов, покупающих сувениры на Крите, выбирают магниты и открытки с видом Кносского дворца за его исключительную красоту. Часто именно этот дворец считают тем самым лабиринтом, в котором обитало страшное существо с телом человека и головой быка — Минотавр.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ развалинах Кносского дворца туристы могут посетить тронный зал, западную часть, предназначавшуюся для церемоний, а также погулять по бесчисленным залам, лестницам, галереям и переходам.Амфоры на территории Кносского дворца
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В развалинах Кносского дворца туристы могут посетить тронный зал, западную часть, предназначавшуюся для церемоний, а также погулять по бесчисленным залам, лестницам, галереям и переходам.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПляж города Малия — полоска суши с мелким песком длиной более пяти километров, которая и привлекает сюда большинство туристов.Пляж курортного города Малия
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Пляж города Малия — полоска суши с мелким песком длиной более пяти километров, которая и привлекает сюда большинство туристов.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкКрит в любое время года привлекает любителей экскурсионного отдыха, а также тех, кто хочет просто провести время у моря.Турист фотографируется на телефон
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Крит в любое время года привлекает любителей экскурсионного отдыха, а также тех, кто хочет просто провести время у моря.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПо официальным данным, в городе Малия проживают немногим больше трех тысяч человек. Число туристов в сезон — в тысячи раз больше.Юноша с девушкой едут на мопеде по улице города Малия
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
По официальным данным, в городе Малия проживают немногим больше трех тысяч человек. Число туристов в сезон — в тысячи раз больше.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкКрит омывают три моря: Ионическое, Эгейское и Средиземное. Восходы и закаты над ними — абсолютно разные, стоит по возможности посмотреть их все.Восход над Средиземноморским побережьем
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Крит омывают три моря: Ионическое, Эгейское и Средиземное. Восходы и закаты над ними — абсолютно разные, стоит по возможности посмотреть их все.
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