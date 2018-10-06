Осень на родине Зевса. Бархатный сезон на острове Крит

Греческий остров Крит считается родиной Зевса и местом, где жил легендарный Минотавр. Летом 2018 года по популярности у россиян Крит обогнал Родос и Кос.

Но и осенью остров не испытывает недостатка в туристах, многих из которых привлекает цена. Отдых в это время дешевле летнего в среднем на 15%.

Из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на Крит летают регулярные рейсы. Жители других регионов добираются до острова с пересадками.