Голодец назвала Тверскую область флагманом развития туризма в России

ЗАВИДОВО, 5 окт — РИА Новости. Тверская область вышла на флагманские позиции в развитии туризма, заявила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, выступая на Национальном туристском форуме "Реки России".

"Тверская область сегодня является одним из регионов-флагманов в развитии туристической индустрии. Туристическая индустрия в России сейчас составляет 3,54% от ВВП страны. За ближайшее время мы планируем, что доля туризма в России выйдет на цифру 5% ВВП", — сказала она.

Голодец отметила, что в 2017 году россияне совершили 56,5 миллиона поездок внутри страны. "Людям нравится отдыхать в России, потому что это уникальная природа, история, памятники, замечательные музеи. Однако нужна хорошая, качественная инфраструктура", — считает вице-премьер.

"За предыдущий период действия программы содействия развитию туризма в России с 2015 по 2018 год именно в Тверской области создан очень мощный задел для развития туризма. Сегодня мы обсуждаем речной туризм, и именно здесь возник узел, который в будущем даст серьезный импульс развитию туризма по Волге", — сказала Голодец.

Она напомнила, что идет строительство четырех пассажирских судов на частные деньги, но государство помогает, компенсируя кредитную ставку, то есть создавая льготные условия для формирования нового парка пассажирских судов.

"Одновременно государство будет помогать и вкладывать средства в инфраструктуру проекта. Сейчас мы обсуждаем транспортные подходы и строительство нового речного порта, который облегчит доступ россиянам для круизов по Волге", — сообщила вице-премьер.

Форум "Реки России" — ежегодная площадка, на которой обсуждаются перспективы развития водного и круизного туризма. В 2017 году в мероприятии приняли участие свыше 500 делегатов из 40 регионов страны.

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