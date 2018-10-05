"РоссТур" не приступит к выплатам, пока не объявит о приостановке работы

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Компания "РоссТур" не сможет воспользоваться фондами своих финансовых гарантий и приступить к выплатам клиентам, пока официально не объявит о приостановке своей деятельности, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Ранее сразу четыре крупных туроператора — "Пегас Туристик", "Корал Тревел", "Интурист" и "Санмар" — уведомили своих турагентов о приостановке сотрудничества с компанией "РоссТур".

На своем сайте "РоссТур" позиционирует себя как одну "из самых известных и авторитетных компаний на туристическом рынке России, которая включает в себя более 700 офисов продаж в 220 городах России".

Тюрина рассказала, как в четверг генеральный директор "РоссТур" Александр Недополз сказал двум СМИ, независимо друг от друга, что он остановит деятельность компании, а в пятницу гендиректор уже сообщает, что это не соответствует действительности.

"С самого начала Недополз говорил о том, что у его компании есть 150 миллионов рублей фингарантий, и этого хватит на выплату компенсации всем пострадавшим. Однако фингарантии могут включиться только в том случае, если "РоссТур" объявит о приостановке деятельности", — проинформировала она.

Представитель РСТ выразила недоумение по поводу того, что у компании сейчас есть примерно 15 миллионов рублей долгов перед туроператорами по турам, которые не состоятся, но при этом гендиректор говорит, что он готов расплатиться со всеми туристами.