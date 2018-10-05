На Кипре появятся специальные места для кормления бездомных котов

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Муниципалитет Ларнаки решил создать несколько оборудованных точек, где туристы и местные жители смогут кормить бездомных котов, сообщает The Cyprus Mail.

Бродячим животным можно будет давать еду только там. Один из таких пунктов уже открыт рядом с пляжем Макензи.

Власти подчеркивают, что уважают желание людей заботиться о животных. Однако муниципалитет напоминает, что обязан также "поддерживать высокий уровень общественного здоровья в городе и свести до минимума случаи распространения инфекционных заболеваний".

Территория пунктов для кормления и контейнеры для еды должны быть чистыми, пишет издание. Если жители Ларнаки заметят грязь, то им следует известить об этом волонтерские организации по защите прав животных или муниципальные службы, задача которых — следить за чистотой.

По данным неправительственной организации Cat Paws, на Кипре проживают от полутора до двух миллионов котов. Подавляющему большинству приходится самим заботиться о пропитании и выживании.