МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Только 19 000 туристов в день будут допущены на филиппинский остров Боракай, когда он снова откроется для путешественников, сообщает ABS-CBN News.

Правительство также ограничит ежедневный въезд туристов, которые планируют провести на острове две ночи и три дня, до 6405 человек.

Ограничение коснется и отелей: общее количество номеров не будет превышать шесть тысяч.

Сообщается, что Боракай, который был закрыт для туристов на шестимесячную реабилитацию, будет вновь открыт в конце октября.

Секретарь департамента туризма Филиппин Бернадетт Ромуло-Пуят ранее сообщала, что на острове не будет никаких вечеринок, как на Ибице, никакого алкоголя и сигарет в общественных местах и никаких наркотиков. На пляжах запретят массаж, еду и питье.