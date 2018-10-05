МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Полиция Севильи изъяла дрон, который летал над историческим центром андалусской столицы и упал на крышу Кафедрального собора Севильи, сообщает Noticia.ru.
Владельцами дрона оказались туристы из Нидерландов. Они запустили беспилотник из окна своего отеля. По их словам, в какой-то момент контроль над аппаратом был утерян.
Сообщение в полицию поступило от службы безопасности Севильского кафедрального собора. Сотрудники рассказали, что в храм пришли двое туристов с требованием вернуть дрон, местонахождение которого они установили с помощью GPS.
Полицейские нашли дрон на крыше, но не стали возвращать его владельцам, а составили на них протокол за нарушение установленных ограничений на использование беспилотных летательных аппаратов. Туристам грозит штраф в размере от 600 до 30 тысяч евро.
По словам жителей Нидерландов, они путешествуют по разным европейским городам и снимают с помощью дрона исторические места. Молодые люди заявили, что на их родине беспилотники можно свободно использовать в развлекательных целях. А по испанским законам для этого необходимо разрешение муниципалитета с указанием точного места, где будет летать дрон.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.