Дубай собирается стать самым посещаемым городом мира к 2025 году

ДУБАЙ, 5 окт — РИА Новости. Власти Дубая утвердили стратегию развития туристического сектора до 2025 года, которая предусматривает рост количества туристов до 23-25 миллионов человек в год, сообщает эмиратское издание The National.

По данным компании Mastercard, в 2017 году Дубай занял четвертое место среди самых посещаемых городов мира с 15,79 миллионами туристов. Находящийся на первом месте Бангкок посетили 20,05 миллиона человек, Лондон — 19,83 миллиона, Париж — 17,44 миллиона.

"Мы достигнем нашей цели сделать Дубай самым посещаемым городом мира, благодаря ряду амбициозных планов и инициатив, а также уникальных проектов", — написал в своем Twitter наследный принц Дубая Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум.

Ранее власти Дубая планировали достичь уровня в 20 миллионов туристов к 2020 году, когда в этом городе-эмирате пройдет всемирная выставка Экспо.