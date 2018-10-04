Ростуризм требует у "РоссТура" и его партнеров защитить интересы туристов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму опубликовало порядок действий по защите прав туристов из-за приостановки сотрудничества компании "РоссТур" с ведущими туроператорами.
Ведомство сообщает, что компании "РоссТур" необходимо в обязательном порядке перевести туроператорам деньги туристов, которые они заплатили за путевки.
В случаях, когда "РоссТур" выступает в качестве туроператора, он обязан выполнить свои обязательства перед путешественниками. Также компания должна оперативно информировать туристов, туроператоров и субагентов о принимаемых мерах в интересах туристов.
Туроператорам "Пегас", "Корал" и "Санмар" Ростуризм предписывает "принять исчерпывающие меры по оказанию туристам услуг, входящих в туристский продукт по оплаченным в полном объеме турам".
Кроме того, им следует предоставить возможность субагентам компании "РоссТур" оплатить забронированные ранее туры непосредственно туроператору, и при получении оплаты- оказать путешественникам все услуги.
Также туроператорам нужно объяснить субагентам "РоссТура" алгоритм их дальнейших действий.
Субагенты компании "РоссТур" должны иметь в виду, что туристы, оплатившие им, как турагентам, по договору о реализации туристского продукта полную стоимость путевок, имеют безусловное право на получение всех купленных услуг.
Если путевка клиентом оплачена, но деньги туроператору не поступили, то услуга все равно должна быть оказана. В дальнейшем туроператоры и "РоссТур" будут решать свои споры в суде. Если отдых человек оплатил частично, то субагенты "РоссТура" должны дать возможность доплатить за поездку и улететь в отпуск, либо расторгнуть договор.
Также субагенты компании "РоссТур" должны запрашивать информацию у туроператоров о статусе заявки и оперативно доводить до туристов полученную информацию.
Туристам следует иметь в виду, что в случае оплаты полной стоимости путевки, "они имеют безусловное право на получение всех услуг, входящих в туристский продукт", — говорится в сообщении Ростуризма. За информацией граждане должны обращаться к турагенту, с которым был заключен договор, или непосредственно к туроператору.
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