Ростуризм требует у "РоссТура" и его партнеров защитить интересы туристов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму опубликовало порядок действий по защите прав туристов из-за приостановки сотрудничества компании "РоссТур" с ведущими туроператорами.

Ведомство сообщает, что компании "РоссТур" необходимо в обязательном порядке перевести туроператорам деньги туристов, которые они заплатили за путевки.

В случаях, когда "РоссТур" выступает в качестве туроператора, он обязан выполнить свои обязательства перед путешественниками. Также компания должна оперативно информировать туристов, туроператоров и субагентов о принимаемых мерах в интересах туристов.

Туроператорам "Пегас", "Корал" и "Санмар" Ростуризм предписывает "принять исчерпывающие меры по оказанию туристам услуг, входящих в туристский продукт по оплаченным в полном объеме турам".

Кроме того, им следует предоставить возможность субагентам компании "РоссТур" оплатить забронированные ранее туры непосредственно туроператору, и при получении оплаты- оказать путешественникам все услуги.

Также туроператорам нужно объяснить субагентам "РоссТура" алгоритм их дальнейших действий.

Субагенты компании "РоссТур" должны иметь в виду, что туристы, оплатившие им, как турагентам, по договору о реализации туристского продукта полную стоимость путевок, имеют безусловное право на получение всех купленных услуг.

Если путевка клиентом оплачена, но деньги туроператору не поступили, то услуга все равно должна быть оказана. В дальнейшем туроператоры и "РоссТур" будут решать свои споры в суде. Если отдых человек оплатил частично, то субагенты "РоссТура" должны дать возможность доплатить за поездку и улететь в отпуск, либо расторгнуть договор.

Также субагенты компании "РоссТур" должны запрашивать информацию у туроператоров о статусе заявки и оперативно доводить до туристов полученную информацию.

Туристам следует иметь в виду, что в случае оплаты полной стоимости путевки, "они имеют безусловное право на получение всех услуг, входящих в туристский продукт", — говорится в сообщении Ростуризма. За информацией граждане должны обращаться к турагенту, с которым был заключен договор, или непосредственно к туроператору.