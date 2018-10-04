Египетские власти готовы платить за чартерные рейсы

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Египет продолжит субсидировать иностранную авиаперевозку на курорты страны, но пока не называет сумм, которые будут выплачиваться за каждый рейс, сообщает АТОР.

Накануне старта зимнего сезона два египетских ведомства – министерство туризма и министерство гражданской авиации – выступили с заявлением о реализации новой программы авиационного стимулирования на 2018–2020 годы. Она начнет действовать с 1 ноября 2018 года и продлится до апреля 2020 года. Текущая программа, стартовавшая 1 ноября 2017 года, заканчивается 31 октября.

Согласно новой программе стимулирования, Египет готов субсидировать только те авиакомпании и туроператоров, которые несут большие риски. Субсидии будут выплачиваться как за чартерные, так и за регулярные рейсы.

Явным претендентом на стимулирование выступает Шарм-эш-Шейх: этот курорт после ухода российских и британских туристов так и не восстановил число отдыхающих. Хургада и Марса Алям вряд ли попадут в список аэропортов, за прилет в которые Египет будет платить: на этих красноморских курортах хватает туристов из Германии и других стран Европы.

Кроме того, Египет, скорее всего, захочет финансово поддержать и полеты в новый аэропорт Сфинкс, который откроется недалеко от плато Гиза и будет обслуживать туристов, прилетающих специально для посещения Великого Египетского музея.

Пока страна пирамид не обозначила суммы, которые готова выплачивать за доставку иностранных туристов. Возможно, это связано с тем, что условия для разных стран будут различаться. Например, в текущем сезоне украинские перевозчики уже работают на особых условиях: им вне зависимости от аэропорта прилета платят по 4000 долларов за рейс.