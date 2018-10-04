Экологические туристы назвали своих самых любимых животных

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Амурский тигр возглавил рейтинг самых любимых животных экологических туристов, сообщает Tvil.ru.

В ходе опроса экотуристов – тех, кто предпочитает путешествовать по природным достопримечательностям, за тигра проголосовали 27%.

На втором месте рейтинга расположился снежный барс, его назвали 23% респондентов. На третьей строчке списка — дальневосточный леопард с 17% голосов.

Также в перечень животных, интересах для встречи в дикой природе России, вошли белый медведь, красный или горный волк и сивуч (морской лев), набравшие по 7% голосов.

В ходе опроса экотуристы также выразили желание увидеть в живой природе архара (горного барана), байкальскую нерпу, зубра и лошадь Пржевальского.