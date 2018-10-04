Барнаульский зоопарк показал романтичный танец фламинго

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Зоопарк Барнаула "Лесная сказка" на своей странице в соцсети опубликовал видео танца двух фламинго.

Сами сотрудники назвали его "шикарным представлением". В комментариях люди надеются, что, возможно, у фламинго появятся птенцы.

Птицы оказались в барнаульском зоопарке в 2015 году. Средой гнездования для фламинго являются соленые озера Казахстана, пути миграции проходят через юг Западной Сибири, захватывая и Алтай. Слабые особи отстают от стаи и погибают от холода. Трех птиц удалось спасти от гибели и они были переданы в зоопарк.

В 2016 году зоопарк Барнаула сообщил про пополнение фламинго, но не настоящими птицами, а скульптурами. "Долгое время ученые не могли понять, почему фламинго не размножается в условиях неволи, — поясняли соотрудники зоосада. — Оказалось, что к размножению они приступают только при наличии других фламинго. Поэтому в зарубежных зоопарках решили имитировать огромную стаю, поставив много зеркал по периметру вольеров. Фламинго видели, что находятся в стае и приступали к размножению".