Туризм
НовостиПроблемыМаршрутыЗвездыЕдаАнонсыВпечатленияФото
Туризм
Полет не туда. Почему теряется багаж и как найти пропавший чемодан
08:0004.10.2018
(обновлено:08:06 04.10.2018)
02790
Багаж в аэропорту
© Depositphotos / peshkova

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Оказаться на курорте без купальника, на свадьбе — без фрака, платья и фаты очень просто, если ваш багаж потерялся. Большинство чемоданов все же находятся, хотя некоторые сумки исчезают навсегда. О том, что делать авиапассажиру, если он долетел до места назначения, а его багаж — нет, — в материале РИА Новости.

Куда исчезает багаж

© Depositphotos / 3dmentatБагаж в аэропорту
© Depositphotos / 3dmentat
Багаж в аэропорту
Досмотр пассажира в аэропорту
© РИА Новости / Егор Алеев
Перейти в фотобанк
Полет налегке: в какие города не стоит брать с собой багаж

"Мне нравится сохранять цветные наклейки на чемодане, видеть, что недавно я побывала в Испании, Австрии, Германии. А иногда я просто забываю отклеивать стикеры со штрих-кодом и еду в новую страну, — рассказывает художник Надежда Шелегина. — Но в прошлом году я поняла, что все наклейки с багажа нужно снимать. Мой чемодан из Малаги вместо Москвы улетел в Мюнхен, в котором я была ранее и оставила на багаже небольшие стикеры".

Багаж, как правило, теряется из-за ошибок службы логистики аэропорта, говорят эксперты. Особенно часто это происходит при стыковочных рейсах. Сумки могут улететь по другому маршруту, их забывают или не успевают загрузить в самолет.

Бывает, что виноват сам пассажир: иногда при пересадках необходимо забирать багаж и повторно сдавать его в аэропорту стыковки. И снимать все наклейки с информацией о других перелетах.

Еда в аэропорту
© Fotolia / willcao911
В Неаполе туристке вернули кошелек с 13 тысячами евро

Еще чемоданы могут перепутать сами пассажиры.

"В июне я вернулась в Москву из Гонконга, приехала домой, открыла чемодан, а там вообще не мои вещи. Когда я забирала его с ленты, обратила внимание, что он какой-то обшарпанный, но проверить, мой это багаж или нет, мне в голову не пришло, — говорит москвичка Анна Соломатина. — Нашла в интернете телефоны аэропорта, дозвонилась, мне сообщили, что мой багаж у них, а вот китайский болельщик, прилетевший на чемпионат мира, сильно возмущался, как мне потом рассказали".

Как искать потерянный чемодан

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкУказатели в зале нового терминала аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Указатели в зале нового терминала аэропорта Домодедово

Если сумки не прилетели, нужно найти стойку с надписью "Поиск багажа" или "Lost & Found". Обычно она в зале прилета, рядом с лентами, доставляющими чемоданы от грузчиков пассажирам. Если такой стойки нет, следует обратиться к представителю авиакомпании.

Йоркширский терьер
© Depositphotos / Jan_Herodes
Будет жить на летном поле? В Домодедово потерялась собака, сданная в багаж

"Необходимо предъявить билет, паспорт и багажную квитанцию, а также составить письменную претензию, — объясняет менеджер группы бронирования авиабилетов сервиса путешествий "Туту.ру" Евгения Ивакина. — Нужно подробно описать багаж: форму, цвет, фактуру, размер. Один экземпляр акта об утере остается у пассажира, второй — у авиакомпании".

Если у багажа есть какие-то особенности, например сломанное колесо, наклейка на ткани, игрушка на замке, это также необходимо указать в претензии, добавляет Надежда Шелегина. Иногда службы аэропорта просят составить список вещей, находящихся в потерянной сумке.

Терминал D аэропорта Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Из "Шереметьево" из-за сбоя не вылетели вовремя две тысячи единиц багажа

Начиная поиск, сотрудники службы розыска определяют местонахождение багажа. Чаще всего его забывают загрузить в месте вылета или перегрузить в аэропорту стыковки, иногда по ошибке отправляют в другой город.

Когда сумки найдут, авиакомпания доставит багаж ближайшим рейсом в нужный город, а затем привезет чемоданы пассажиру домой.

На свадьбу — без платья, на море — без купальника

© Depositphotos / MilkosДевушка разговаривает по телефону в гостиничном номере
© Depositphotos / Milkos
Девушка разговаривает по телефону в гостиничном номере

"Я сталкивался с этой проблемой однажды — при перелете из Рима в Бари: наш багаж не прибыл вместе с нами, остался в аэропорту Рима, — рассказывает Григорий Луговой, недавно совершивший кругосветное путешествие. — Мы с моей будущей женой летели на нашу собственную свадьбу, а в потерянном чемодане было свадебное платье. Багаж нашелся практически сразу, следующим рейсом его доставили в Бари и привезли нам".

В кабине Boeing 747
© Фото : Марина Лысцева
Небо, самолеты, стюардессы: авиаблогер — о споттинге и секретах аэропортов

Туристам из Москвы, которые в сентябре решили отправиться в отпуск в Апулию, пришлось ждать багажа, застрявшего в Риме, четверо суток. В чемодане были все вещи. Авиакомпания предоставила специальный пакет: футболку, зубную щетку, набор для душа. Спустя четыре дня багаж доставили на снятую туристами виллу. Но какую-то одежду, купальники за это время пришлось купить.

Эксперты советуют сохранять чеки на такие приобретения. Некоторые авиакомпании выдают денежную компенсацию за ожидание, иногда оплачивают покупку вещей первой необходимости. Также в случае просрочки в доставке багажа пассажир имеет право предъявить претензию.

Когда сумки исчезают бесследно

© Depositphotos / kastoДевушка в аэропорту
© Depositphotos / kasto
Девушка в аэропорту

Обычно на поиск багажа уходит один-два дня. Но везет не всем пассажирам, порой найти пропажу не удается.

Багаж возле трапа самолета
© Fotolia / chalabala
Воруют и швыряют? Как обращаются с багажом в некоторых аэропортах мира

"Тогда сотрудники аэропорта выдают справку с регистрационным номером в международной системе учета багажа WorldTracer, — говорит глава службы по работе с клиентами интернет-сервиса для путешественников Biletix Оксана Алехина. — По этому номеру можно отслеживать статус поиска багажа. Крайне важно сохранить посадочный талон и отрывную бирку на багаж".

У авиакомпании есть 21 день на поиски. Если чемодан так и не найден, перевозчик обязан выплатить компенсацию сообразно весу багажа.

Каждый килограмм стоит денег

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкВ аэропорту Шереметьево-2
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
В аэропорту Шереметьево-2

Размер компенсации зависит от направления перелета. На внутрироссийских рейсах выплаты не превышают 600 рублей за килограмм, на международном рейсе компенсация может превысить тысячу евро.

Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета
© Depositphotos / edmond77
Новые правила авиакомпаний: что можно взять с собой в салон самолета

"Монреальская конвенция, которая распространяется на все европейские авиалинии, а также на российские авиакомпании, вылетающие из Европы, защищает права пассажиров, в том числе и в случае потери багажа", — поясняет Хенрик Зиллмер, СЕО и основатель AirHelp. Сумма рассчитывается с помощью специальных прав заимствования — СПЗ (это условная расчетная единица Международного валютного фона, ее курс сейчас равен 80 рублям). "В случае потери, повреждения и опоздания багажа больше чем на 21 день пассажиру полагается компенсация до 1131 СПЗ, — отмечает Зиллмер. — Это около 90 500 рублей".

Девушка с покупками
© Depositphotos / minervastock
Tax free для шопоголика. Как вернуть деньги за зарубежные покупки

Если багаж не найдется, пассажир вправе предъявить претензию: в течение полугода — на российских рейсах, в период до 18 месяцев — на международных.

Ценные вещи в багаже стоит задекларировать, тогда есть шанс возместить реальную стоимость утраченного. Также эксперты советуют сохранять чеки, тем более если в багаже находятся недавние приобретения или сам чемодан только что из магазина. По ним также можно потребовать компенсацию у авиакомпании.

Советы опытных путешественников

Сфотографируйте багаж перед стойкой регистрации.

Прикрепите к чемодану бирку с именем и контактным телефоном.

Снимите с сумок наклейки с информацией о прошлых перелетах.

Самые необходимые вещи возьмите с собой на борт.

При стыковочных рейсах уточните, нужно ли вам забирать багаж в пункте пересадки и сдавать его повторно.

Сохраняйте посадочный талон с информацией о сданном багаже до получения чемоданов.

Самостоятельно сверяйте данные посадочного талона и бирки на чемодане.

Подписка
Наши страницы в соцсетях
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена