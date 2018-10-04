Россияне стали чаще отмечать дни рождения в путешествиях

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Продажи билетов на даты, совпадающие с днем рождения туристов, за девять месяцев 2018 года выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает OneTwoTrip.

Чаще всего путешественники летали в Сочи, Симферополь и Москву. Среди зарубежных направлений спросом у именинников пользуются Париж, Рим и Барселона.

Иногда туристы отмечают дни рождения в экзотических путешествиях. В частности, в 2018 году среди них были Гондурас, Камерун, Зимбабве, Мьянма, Сьерра-Леоне.