Аэропорт "Иваново" сохранил высокий пассажиропоток на южных направлениях

ИВАНОВО, 3 окт — РИА Новости. В рамках летней полетной программы аэропорта "Иваново" в этом году перевезено почти 10 тысяч пассажиров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"В этом году авиасообщение было организовано с Сочи и Симферополем. В обоих направлениях выполнено 84 рейса. Самолеты в Сочи летали два раза в неделю, в Симферополь — один раз в неделю", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что пассажиропоток на южных направлениях сохранился на уровне прошлого года. В этом году большинство оборотных рейсов показали 100% загрузку.

Авианаправление в Сочи получило федеральную и региональную субсидии, благодаря этому была увеличена частота рейсов и снижена стоимость билетов. "Летняя лётная кампания прошла успешно. Четвертый год подряд ивановцы могли прямыми рейсами добраться до главных южных курортов России", — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина.

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