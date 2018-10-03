Большинство туристов хотят вернуться в Крым на отдых

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Большинство туристов намерены вернуться в Крым на отдых, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко со ссылкой на данные социсследования.

"Мы проводили социсследование в этом году самостоятельно. Более трех тысяч анкет обработаны: 93% опрошенных планируют приехать на отдых в Крым снова. Из них 45% планируют приехать в следующем году и приблизительно 48% планируют приехать в ближайшие пять лет", — сказал Волченко журналистам.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Крым преодолел рекордный рубеж по числу принятых туристов: с начала года на курортах полуострова отдохнули более 6 миллионов человек, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.