В Крым туристы предпочитают добираться автотранспортом

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Чаще всего туристы приезжают в Крым на автомобилях, реже — прилетают на самолетах, сообщило министерство экономического развития Крыма.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Крым преодолел рекордный рубеж числа туристов. С начала года на крымских курортах отдохнули более 6 миллионов человек, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Изменилась и структура туристического потока по видам транспорта, которыми туристы добирались в Крым. Авиатранспортом воспользовалось 28% прибывших в Крым туристов, в 2017 году — 37%, автомобильным транспортом — порядка 72% туристов, в 2017 году — 63%", — говорится в сообщении.

При этом, по данным регионального минэкономразвития, через Крымский мост проехало 48% туристов, через паромную переправу — 9%, через пункты пропуска на границе с Украиной — 15%.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.