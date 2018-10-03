Как русские аристократы: куда поехать на воды — лечиться и развлекаться

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Поездкой "на воды" аристократы спасались от хандры и промозглой погоды, пытались развеяться в кругу близких. Считается, что туризм в России, собственно, и начался с отдыха на минеральных источниках. Лечение на бальнеологических курортах эффективно при многих заболеваниях, в том числе желудочных, кожных, проблемах с органами дыхания и сердцем. О курортах, где можно поправить здоровье, не заскучав, — в материале РИА Новости.

Воды с историей

В России одним из первых испытал на себе лечебное действие минеральных вод Петр I, отправившийся в Карловы Вары (тогда — Карлсбад) для лечения болей в желчном пузыре. Прием вод и горячие ванны оказали должный эффект — здоровье улучшилось. Через год Петр снова вернулся на курорт, тем самым создав моду среди русской знати, которая вереницей отправилась за государем.

Активнее ездить за границу российские аристократы стали после вступления в силу манифеста о вольности дворянства в 1762 году (который и даровал право выбирать — служить или не служить, а также свободно выезжать из России).

Позже в Карлсбаде отдыхали, к примеру, Тургенев и Вяземский.

Вторым по популярности курортом русского дворянства считался Мариенбад (сейчас — Марианские Лазне), где, в числе прочих, лечились Карамзин и Жуковский.

В том же ряду и Баден-Баден: его первыми облюбовали царские генералы, возвращавшиеся из Парижа после победы над Наполеоном. Именно там Тургенев написал роман "Дым", а Достоевский пристрастился к рулетке.

Российские курорты

Один из самых известных российских курортов сегодня — Кисловодск. В разные годы здесь отдыхали Пушкин и Лермонтов, Рахманинов и Шаляпин.

"Кисловодск — очень зеленый и ухоженный город, — делится впечатлениями жительница Ставрополя Татьяна Панкова. — Местные власти — большие молодцы, что сохранили его исторический облик. Мне особенно нравится огромный парк, площадь которого больше 900 гектаров!"

Действительно, национальный парк, по размерам превышающий парк Версальского дворца, позволяет дополнять лечение терренкуром — прогулками по специально проложенным дорожкам. Но главное в Кисловодске, конечно, — минеральные воды.

Вода из кисловодских источников выводит шлаки из организма, улучшает обмен веществ, нормализует метаболизм и даже помогает при бессоннице. Стоимость проживания, питания и лечения — от 2200 рублей в сутки.

"Когда я в двадцать лет решила составить маме компанию и поехала с ней в Горячий Ключ (Краснодарский край), то думала, что вычеркнула из жизни целых две недели, — вспоминает москвичка Ольга Савченко. — Но вместо этого втянулась: стала разбираться во всяких жемчужных и йодобромных ваннах, грязевых аппликациях и, разумеется, знаменитых водах. Их я пила каждый день из специальной кружки с носиком, чтобы не чувствовался "убойный" запах. Прошло больше пяти лет, а я понимаю, что до сих пор не смогла так отдохнуть и выспаться, как на водах".

Специализация курорта — болезни органов пищеварения. Проживание, питание и лечение — от 1850 рублей в сутки.

Самое популярное за рубежом

"Мы летали в Карловы Вары осенью прямым рейсом известным российским лоукостером, время в пути — менее трех часов, — рассказывает москвичка Мария Селиверстова. — Городок небольшой, очень красивый, ухоженный, почти каждый дом в центре — шедевр архитектуры. Термальные источники — в колоннадах, таких красивых больших ажурных беседках".

Мария добавляет, что дополнительный плюс чешского курорта — многие жители, особенно старшего возраста, говорят по-русски.

Карловы Вары — один из самых популярных у россиян зарубежных бальнеологических курортов. "В первую очередь это связано с прямыми рейсами из Москвы, — поясняют в туристическом сервисе One Two Trip. — Кроме этого, до Карловых Вар легко добраться наземным транспортом из других аэропортов — Праги, Лейпцига, Дрездена, Мюнхена".

Эксперты обращают внимание на то, что сейчас в расписании аэропорта Карловых Вар есть рейсы только на Москву, что говорит о значимости российского туриста для этого курорта.

© Depositphotos / frantic00 Девушка пьет воду из термальных источников в Карловых Варах, Чехия © Depositphotos / frantic00 Девушка пьет воду из термальных источников в Карловых Варах, Чехия

"В Карловых Варах лечат заболевания желудка, печени, кишечника, нарушения обмена веществ, — говорит Екатерина Бойко, сотрудник PR-отдела одного из крупных туроператоров. — На другом популярном чешском курорте — Марианские Лазне — ждут пациентов с болезнями дыхательных путей, почек, нарушениями обмена веществ и опорно-двигательного аппарата. А на курорте Франтишковы Лазне желающим оздоровиться достаточно дышать свежим воздухом".

По словам Екатерины Бойко, популярность лечения в Чехии во многом связана с возможностью совмещать его с поездками на экскурсии.

По данным сервиса бронирования, в этом году средняя стоимость авиабилетов из Москвы в Карловы Вары и обратно — 13 тысяч рублей, проживание в гостинице — 6300 рублей в сутки. Раннее бронирование снижало цену примерно в два раза.

Куда поехать на воды

"Одно из новых направлений лечебного туризма — курорты на венгерском озере Хевиз, — продолжает Екатерина Бойко. — Это самое большое в мире термальное озеро естественного происхождения. В отличие от большинства термальных источников, обустроенных в крытых помещениях и купальнях, в Хевизе можно купаться под открытым небом, причем круглый год".

Немецкий Баден-Баден славится целебными источниками, помогающими при общей слабости, а также тем, что этот курорт с XVIII века привлекает светскую публику (поэтому он не отличается особой тишиной и покоем). Оживленный город с музеями, известным казино Kurhaus, где бывали Достоевский и Толстой, не даст заскучать тем, кто прибыл на лечение.

На израильские курорты Мертвого моря, такие как Эйн-Бокек и Неве-Зоар, туристы приезжают не только полечить кожу и органы дыхания, но и поплавать в море, где, как известно, нельзя утонуть. Отсюда и довольно пестрый состав публики, и множество развлечений.

Турецкий курорт Памуккале известен в первую очередь белоснежными травертиновыми террасами, посещение которых многие совмещают с лечением на термальных источниках. Вода в них богата окисью кальция и сероводорода, что помогает от ревматизма, гипертонии, заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Лечение водами с высоким содержанием натрия, брома и йода дополняется культурным туризмом в итальянском Абано-Терме в регионе Венето на северо-востоке страны. В городе находятся собор Святого Лаврентия XVIII века с колокольней, в которую включены детали постройки X века, святилище Мадонна-делла-Салюте XV века, а в шести километрах — живописное бенедиктинское аббатство.