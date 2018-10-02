В Омане погибли двое британских туристов

ДУБАЙ, 2 окт — РИА Новости. Автомобилист наехал на британских туристов в городе Салала на юге Омана, двое из них погибли, еще один получил серьезные травмы, сообщает во вторник эмиратское издание National.

Инцидент произошел, когда отдыхающие с причалившего в Салале туристического лайнера вышли в город на пешую прогулку. В районе исторического рынка автомобиль, который нарушил правила дорожного движения, сбил трех человек.

По заявлению полиции Омана, у водителя автомобиля не было водительских прав. Информация о его гражданстве не сообщается, поскольку полиция продолжает расследование происшествия.

Двое туристов погибли, третий пострадавший сейчас находится в госпитале в Салале. Его состояние оценивается как стабильное, отмечает издание.