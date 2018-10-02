В Пражский зоопарк можно будет доехать на канатной дороге

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Праге появится канатная дорога, которая соединит районы Прага 6 и Прага 8 через реку Влтаву и будет останавливаться у знаменитого Пражского зоопарка, сообщает "Евро Пульс".

Организаторы рассчитывают, что путешествие на канатной дороге до зоопарка станет популярным среди жителей Праги и туристов, так что меньше людей будут приезжать туда на личном автомобиле. Линия откроется к 2024 году.

Благодаря новой канатной дороге время поездки между ее конечными точками сократится примерно на треть. К тому же она разгрузит некоторые маршруты городских автобусов. Кабинки будут ходить с интервалом в одну минуту, и за час канатной дорогой смогут воспользоваться до четырех тысяч пассажиров.