Путевки в Турцию подешевели на 30-50%

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Сезонные скидки на проживание – до 50% – и хорошая погода помогают Турции оставаться одним из самых популярных направлений осенью, сообщает АТОР.
Спрос на октябрь значительно выше, чем в прошлом году, отмечают туроператоры. В октябре стоимость отдыха в Турции по сравнению с пиковыми летними датами снизилась на 30%, а иногда и 50%. Семидневный тур в октябре можно приобрести за 34 000 рублей на двоих. Это на 22% меньше расходов на путевку в сентябре.
Путешественники активно бронируют путевки и на ноябрьские праздники. Недельный тур с вылетом из Москвы 2 ноября будет стоить от 32 000 рублей на двоих.
Как и в предыдущие годы, наибольшим спросом пользуется пляжный отдых, но осенью туристы с удовольствием посещают экскурсии. Спрос на них увеличился на 10–15%.
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