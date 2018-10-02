Ряду приморских турфирм могут запретить работать с китайскими туристами

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Нескольким туркомпаниям в Приморье могут запретить работать с китайскими туристами в связи с тем, что они заселяют клиентов в нарушающие закон гостиницы, а питание для них организуют в кафе, не соблюдающих санитарные нормы, сообщает администрация края.
Департамент туризма Приморья совместно с сотрудниками миграционной службы УМВД России по краю проводят мониторинг исполнения туркомпаниями межправительственного соглашения о безвизовых групповых обменах с Китаем. Специалисты проверяют отели, точки общественного питания, обслуживающих иностранцев по договоренности с туроператорами – исполнителями межправсоглашения.
"На этот раз в центре внимания рабочей группы оказалась гостиница "Восток". Туркомпании регулярно расселяют здесь туристов, прибывающих в край по групповым обменам … Как показал мониторинг, объект работает с нарушениями – руководство отеля не подает сведения о гостях в миграционную службу, нарушая тем самым российское законодательство. Кроме того, вызывает вопросы кафе при отеле, где завтракают туристы", — говорится в сообщении.
По данным властей, руководство "Востока" на просьбы явиться и дать объяснение по выявленным нарушениям не отреагировало. По предварительным данным, за каждого не поставленного на учет иностранного гостя отелю придется заплатить по 400 тысяч рублей, отметили в УМВД. Также множество нарушений нашли в кафе китайской кухни "Хун Чи" во Владивостоке, где регулярно питаются китайские туристские группы.
По словам директора департамента туризма края Константина Шестакова, накажут и турфирмы, которые заселили иностранцев в отель, не убедившись в том, что он соблюдает нормы законодательства.
"Глава ведомства подчеркнул, что та фактура, которая на сегодняшний день уже есть у департамента туризма, говорит о том, что в рамках этого сезона некоторые компании будут рекомендованы к исключению из списка уполномоченных туроператоров", — сообщает администрация края.
В прошлом году Приморье посетили более 640 тысяч иностранцев, в первом полугодии 2018 года — 316,5 тысячи путешественников из-за рубежа, из них с туристскими целями – 256,4 тысячи гостей. Прирост составил 19%. Традиционно по числу туристов лидирует Китай. С января по июнь в регион приехали почти 190 тысяч граждан КНР, более половины из которых прибыли в рамках межправсоглашения.
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