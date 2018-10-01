Турист в горах Адыгеи провалился в трещину и сильно пострадал

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда эвакуировали с горы Фишт туриста, который во время восхождения упал в ледниковую трещину и получил множество травм, сообщает ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

"При восхождении на гору с ледника Большой Фишт сорвался турист из Майкопа. Молодой мужчина, 1992 года рождения, упал в ледниковую трещину и получил множество травм. Прибывшие спасатели пешком поднимались на ледник, — сообщил руководитель Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России Дмитрий Голубев. — Пострадавший был эвакуирован и передан сотрудникам медицины катастроф".

Пострадавшего туриста доставили в Адыгейскую республиканскую больницу, он находится в сознании, состояние тяжелое, но стабильное.

Дмитрий Голубев отметил, что группа туристов, совершавших восхождение, не была зарегистрирована в МЧС России.