В некоторых ресторанах Дубая можно выпить кофе бесплатно

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Международный день кофе, 1 октября, некоторые кофейни в Объединенных Арабских Эмиратах бесплатно угощают посетителей этим напитком, сообщает Khaleej Times.

Заведения предлагают кофе в подарок к основному блюду, поводят кофейный фестиваль с дегустацией, чемпионат по приготовлению напитка и мастер-классы.

Впервые официальные праздничные мероприятия в честь кофе были проведены в Японии. Случилось это в 1983 году по инициативе местной кофейной ассоциации.