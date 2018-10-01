В Китае после ремонта открыли знаменитый "Висящий храм"

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Китае после ремонта открылось "самое ненадежно расположенное здание в мире", сообщает CGTN.

На севере страны неподалеку от Датуна открыли храм, возраст которого составляет более полутора тысяч лет. Знаменитое строение пришлось чинить после того, как на его крышу обвалилась скала.

В ходе работ были предприняты меры по защите храма от падающих камней, а также обновлены 400 залов и комнат.