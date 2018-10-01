МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В 2017 году пожилые люди приняли в своих домах 13,5 миллиона путешественников из 150 стран, что помогло им получить дополнительный доход, сообщает Airbnb.

В честь Международного дня пожилых людей, который во всем мире празднуют 1 октября, сервис раскрыл статистику, доказывающую, что путешествовать и знакомиться с новыми людьми и культурами можно в любом возрасте.

Люди в возрасте 60+ являются самой быстрорастущей группой хозяев, предлагающих квартиры в аренду. Сегодня во всем мире свое жилье на площадке предлагают более 400 000 пожилых людей. В 2017 году они заработали более 2 миллиардов долларов, принимая гостей из разных стран. Пожилых хозяев отличает не только активная жизненная позиция, но и исключительное гостеприимство. Статистика это подтверждает: в 2017 году 85% отзывов на их дома были пятизвездочными.

Россияне поддерживают мировой тренд. Сообщество пожилых хозяев жилья из России постоянно растет. Только за прошлый год (1 сентября 2017 — 1 сентября 2018) их количество увеличилось на 135%.

Знаменитое российское гостеприимство сказывается и на впечатлениях гостей: в прошлом году 86,1% отзывов на дома пожилых россиян были пятизвездочными.

Всего в 2017 году россияне в возрасте 60+ приняли 12 987 гостей и заработали 1,125 миллиона долларов. При этом средний доход составил 724 доллара.

Впрочем, пожилые люди не только принимают гостей, но и сами отправляются в путешествия. За последний год их число увеличилось на 66%. Российские пожилые гости пошли еще дальше и превысили среднемировой показатель: в период с 1 сентября 2017 по 1 сентября 2018 их число увеличилось на 78%.

В десятку стран, где пожилые гости из России чаще всего бронировали жилье, вошли Россия, Италия, Испания, Франция, Грузия, Германия, Израиль, Греция, Чехия и Португалия.